Амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского «Лимпопо»

Как рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, Златогор пока ещё молод и не достиг возраста, когда можно подбирать ему пару. Однако в «Лимпопо» уже готовятся к этому этапу. В ближайшее время начнётся вторая часть реконструкции, в ходе которой будет обновлена правая сторона вольера. После завершения работ территория полностью подготовят для совместного проживания пары амурских тигров. Ранее сообщалось, что прямые трансляции из вольеров с животными не будут запускать в «Лимпопо».