Амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского «Лимпопо»

Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Теперь у хищника есть просторный и отапливаемый павильон, где предусмотрено даже специальное логово, которое понадобится, когда у Златогора появится пара и потомство. Внутренние стены павильона оформлены изображениями природных ландшафтов, характерных для мест обитания амурского тигра. Открытая часть вольера также претерпела изменения. Здесь появился деревянный подиум для отдыха и новые игрушки — подвешенная шина и прочный мяч, внутрь которого сотрудники зоопарка прячут угощения. Такие приспособления помогают тигру развивать ловкость и поддерживать активность. Для посетителей рядом с вольером установили информационный стенд, рассказывающий о редком хищнике.
Как рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, Златогор пока ещё молод и не достиг возраста, когда можно подбирать ему пару. Однако в «Лимпопо» уже готовятся к этому этапу. В ближайшее время начнётся вторая часть реконструкции, в ходе которой будет обновлена правая сторона вольера. После завершения работ территория полностью подготовят для совместного проживания пары амурских тигров. Ранее сообщалось, что прямые трансляции из вольеров с животными не будут запускать в «Лимпопо».