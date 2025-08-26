МФТИ запустил площадку для разработки и масштабирования производства фармпрепаратов

«Появление своего опытного производства — хорошая возможность для ученых и будущих специалистов МФТИ прикоснуться к аппаратам, которые работают на действующих заводах. С другой стороны, нельзя забывать и про инновации. Наши препараты, которые потребуются через некоторое количество лет — не так уж и долго, через 5, 7, 10 лет, — необходимо создавать уже сейчас. И такие площадки приближают нас к этим целям», — подытожил директор по развитию инноваций АО «Фармасинтез» Роман Иванов, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.