«В 1,5 раза больше, чем у министров». Лукашенко недоволен слишком высокой зарплатой руководства Белкоопсоюза

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал завышенную зарплату руководства Белкоопсоюза и работу потребобществ, сообщило БелТА.
Глава государства подчеркнул, что Белкоопсоюз не единожды получал господдержку и только в 2025-м на топливо для автолавок из бюджета было выделено 1,3 миллиона рублей. Таким подходом к работе белорусский лидер остался недоволен.
— Если вы и дальше планируете так организовывать торговлю Белкоопсоюза, это вам будет серьезный минус. Мы что, топливо должны для торговли закупать? Этих «чудес» еще не было, — указал он.
Лукашенко напомнил, что в 2024-м было решено, что председатели облисполкомов из своих бюджетов помогут магазинам с ремонтами в качестве поддержки. Но и заметил, что при постоянной помощи Белкоопсоюз может и вовсе перестать работать.
— Если мы будем им помогать, их от этой «соски» не оторвешь. Зачем им работать? Хорошо живут, — высказался глава Беларуси.
Также Александр Лукашенко обратил внимание на сокращение магазинов на селе, предупредив, что Белкоопсоюз может потерять всю свою торговую сеть, в которой «пока еще может сбывать производимую продукцию». Еще глава страны остался недоволен убытками Белкоопсоюза, которые достигли 33 миллионов рублей. И при этом раскритиковал слишком высокие зарплаты у руководства организации, которое «себя не забывает».
Лукашенко подчеркнул, что у руководства Белкоопсоюза зарплаты выше, чем у большинства белорусских министров: в 1,5 раза больше, чем у министров ЖКХ и экономики, в 1,3 раза — чем у министра строительства, в 1,2 раза — чем у министра промышленности. А магазины на селе закрываются в том числе из-за мизерных зарплат продавцов.
Резюмируя, белорусский президент сказал, что помощь со стороны государства не должна быть безвозмездной или «подарком», а возвратной. Причем это должно касаться не только Белкоопсоюза, но и других отраслей.
Также Александр Лукашенко дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок: «1 января срок».
Еще глава Беларуси сказал торговым сетям обслуживать население в небольших деревнях: «Пусть даже неперспективные».