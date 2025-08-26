«В 1,5 раза больше, чем у министров». Лукашенко недоволен слишком высокой зарплатой руководства Белкоопсоюза

Также Александр Лукашенко обратил внимание на сокращение магазинов на селе, предупредив, что Белкоопсоюз может потерять всю свою торговую сеть, в которой «пока еще может сбывать производимую продукцию». Еще глава страны остался недоволен убытками Белкоопсоюза, которые достигли 33 миллионов рублей. И при этом раскритиковал слишком высокие зарплаты у руководства организации, которое «себя не забывает».