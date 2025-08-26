Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В 1,5 раза больше, чем у министров». Лукашенко недоволен слишком высокой зарплатой руководства Белкоопсоюза

Лукашенко раскритиковал завышенную зарплату руководства Белкоопсоюза.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал завышенную зарплату руководства Белкоопсоюза и работу потребобществ, сообщило БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Белкоопсоюз не единожды получал господдержку и только в 2025-м на топливо для автолавок из бюджета было выделено 1,3 миллиона рублей. Таким подходом к работе белорусский лидер остался недоволен.

— Если вы и дальше планируете так организовывать торговлю Белкоопсоюза, это вам будет серьезный минус. Мы что, топливо должны для торговли закупать? Этих «чудес» еще не было, — указал он.

Лукашенко напомнил, что в 2024-м было решено, что председатели облисполкомов из своих бюджетов помогут магазинам с ремонтами в качестве поддержки. Но и заметил, что при постоянной помощи Белкоопсоюз может и вовсе перестать работать.

— Если мы будем им помогать, их от этой «соски» не оторвешь. Зачем им работать? Хорошо живут, — высказался глава Беларуси.

Также Александр Лукашенко обратил внимание на сокращение магазинов на селе, предупредив, что Белкоопсоюз может потерять всю свою торговую сеть, в которой «пока еще может сбывать производимую продукцию». Еще глава страны остался недоволен убытками Белкоопсоюза, которые достигли 33 миллионов рублей. И при этом раскритиковал слишком высокие зарплаты у руководства организации, которое «себя не забывает».

Лукашенко подчеркнул, что у руководства Белкоопсоюза зарплаты выше, чем у большинства белорусских министров: в 1,5 раза больше, чем у министров ЖКХ и экономики, в 1,3 раза — чем у министра строительства, в 1,2 раза — чем у министра промышленности. А магазины на селе закрываются в том числе из-за мизерных зарплат продавцов.

Резюмируя, белорусский президент сказал, что помощь со стороны государства не должна быть безвозмездной или «подарком», а возвратной. Причем это должно касаться не только Белкоопсоюза, но и других отраслей.

Также Александр Лукашенко дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок: «1 января срок».

Еще глава Беларуси сказал торговым сетям обслуживать население в небольших деревнях: «Пусть даже неперспективные».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше