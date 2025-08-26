В Новосибирске растёт популярность муниципального транспорта

За полгода 2025 года более половины пассажиров выбрали городские автобусы, трамваи и троллейбусы — их пассажиропоток увеличился почти в полтора раза.
В Новосибирске фиксируется рост интереса к муниципальному транспорту. По данным пресс-службы мэрии, в первом полугодии 2025 года его доля в общегородских перевозках составила 52%.
Начальник департамента транспорта Павел Ивахненко отметил, что наиболее заметные изменения произошли в автобусных перевозках: пассажиропоток вырос на 80%. Троллейбусами стали пользоваться на 50% больше горожан, а трамваями на 20%. В результате общее число пассажиров муниципального транспорта увеличилось почти на 50%.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что город продолжит развивать транспортную сеть. В планах внедрение «умных» решений для регулирования пассажиропотоков и создание интеллектуальной дорожной инфраструктуры, которая сделает поездки комфортнее и удобнее для жителей.