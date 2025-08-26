В Новосибирске растёт популярность муниципального транспорта

Начальник департамента транспорта Павел Ивахненко отметил, что наиболее заметные изменения произошли в автобусных перевозках: пассажиропоток вырос на 80%. Троллейбусами стали пользоваться на 50% больше горожан, а трамваями на 20%. В результате общее число пассажиров муниципального транспорта увеличилось почти на 50%.