Салаты с дайконом и сельдереем появятся в школах Минска

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Три салата, в которые входят дайкон и сельдерей, появятся в школьных столовых Минска, заявила во время пресс-конференции директор Государственного предприятия «Комбинат школьного питания Минска» Людмила Крупская, передает Sputnik.
Технологическая служба комбината разработала примерные двухнедельные рационы на осенний период. Они получили гигиеническую оценку в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. В основу примерных двухнедельных рационов включены 137 блюд.
«Необходимо отметить, что в меню осеннего периода включены три салата из продуктов, ранее не используемых в питании школьников, таких как дайкон и сельдерей», — сказала Крупская.
Салаты называются «Трио», «Дайкон» и «Школьная мозаика».
Директор обратила внимание на то, что вкусы школьников постоянно изучают в комбинате, проводятся мероприятия по реализации здорового питания с организацией дегустаций продукции для школьного питания. В рамках дегустаций учащиеся высказывают свое мнение о вкусовых характеристиках блюда.
«После проведений дегустаций в осеннее меню включен новый продукт — риет из морской капусты с овощами. Продукт представляет из себя шинкованную, варенную морскую капусту с добавлением растительного масла, соли, сахара, специй и овощей», — подчеркнула Крупская.
Она добавила, что это натуральный и готовый к употреблению продукт, богатый йодом, витаминами группы А, Д, Е, клетчаткой и минералами.