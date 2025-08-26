Салаты с дайконом и сельдереем появятся в школах Минска

Директор обратила внимание на то, что вкусы школьников постоянно изучают в комбинате, проводятся мероприятия по реализации здорового питания с организацией дегустаций продукции для школьного питания. В рамках дегустаций учащиеся высказывают свое мнение о вкусовых характеристиках блюда.