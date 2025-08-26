Правила продажи алкоголя изменятся в Симферополе с 1 сентября

Согласно новым правилам, продажа алкоголя в кафе, барах и буфетах будет разрешена только в период с 10:00 до 20:00, если такие заведения находятся на расстоянии менее 100 метров от многоквартирных домов. Исключение сделано только для ресторанов. На них данные ограничения не распространяются. Изменения коснутся и правил продажи алкоголя рядом с детскими школами и детскими садами.