Правила продажи алкоголя изменятся в Симферополе с 1 сентября

С 1 сентября в Симферополе вступают в силу новые правила реализации алкогольной продукции. Об этом информирует Министерство промышленной политики и торговли Республики Крым.
Согласно новым правилам, продажа алкоголя в кафе, барах и буфетах будет разрешена только в период с 10:00 до 20:00, если такие заведения находятся на расстоянии менее 100 метров от многоквартирных домов. Исключение сделано только для ресторанов. На них данные ограничения не распространяются. Изменения коснутся и правил продажи алкоголя рядом с детскими школами и детскими садами.
«Лицензию на реализацию алкогольной продукции не смогут получить магазины, которые находятся ближе 150 метров к школам и детским садам», — отметили в Минпромторге республики.
За нарушение правил предусмотрены штрафы. Должностные лица обязаны будут выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических размер штрафа выше — от 100 до 300 тысяч.