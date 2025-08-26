Ричмонд
Подачу воды ограничили на нескольких улицах в четырех районах Ростова-на-Дону

Сложности с подачей воды на ряде улиц донской столицы сохранятся до вечера.

Источник: Комсомольская правда

Днем 26 августа в четырех районах Ростова-на-Дону из-за порывов на коммуникациях была ограничена подача воды. Коммунальные сложности сохранятся до вечера, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Пролетарский район до 18 часов:

— после порыва на 19-й Линии холодное водоснабжение ограничено в пределах: Комсомольской — 2-й Пролетарской, а также 19-й Линии — 29-й Линии;

Советский район до 18 часов:

— после порыва на Каширской холодное водоснабжение ограничено в пределах 2-й Краснодарской (между домами № 145−157) и Каширской (между домами № 4−18);

Ворошиловский район:

— после порыва на проспекте Королева холодное водоснабжение ограничено в пределах: проспект Королева — бульвар Комарова (дома № 18−20 (с дробями) — Добровольского — Штахановского. Восстановить подачу воды планируют до 18 часов.

— после порыва на улице Центральной холодное водоснабжение ограничено в пределах: Маяковского — площадь Страны Советов — Нансена — проспект Ленина. Восстановить подачу воды планируют до 16 часов.

Октябрьский район:

— после порыва на улице Вавилова холодное водоснабжение ограничено в пределах: Вавилова — Инженерная — проспект Королева — переулок Технологический. Восстановить подачу воды планируют до 18 часов.

