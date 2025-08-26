На Ставрополье отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям

Дороги на территории Ставропольского края, по которым можно добраться к спортивным учреждениям, приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Ремонт уже завершили на участке улицы Толстого в Кисловодске. Дорога ведет к училищу олимпийского резерва. Также сейчас работы ведут на проезжей части улицы Седлогорской, где находится картинг-клуб «Бешеные тачки» и дворец спорта «Арена — Кисловодск».
Кроме того, специалисты обновляют дорогу на улице Ермолова. На ней расположен бассейн при Пятигорском институте Северо-Кавказского федерального университета, а также один из старейших и крупнейших ипподромов в России. Еще там ремонтируют Первую Бульварную, где расположен комитет по физической культуре и спорту администрации города, несколько спортивных стадионов и футбольных полей.
Масштабный объект приводят в порядок и в Минеральных Водах. Это отрезок улицы Пролетарской протяженностью 1,6 км. Дорога ведет к центру оздоровительного плавания для детей грудного и дошкольного возраста и физкультурно-оздоровительному центру с бассейном.
Мастера уже установили бортовой камень, обновили тротуары и светофоры. При необходимости заменили опоры и линии освещения. Также на объектах завершают ремонт покрытия проезжей части и остановок общественного транспорта. Завершить работы планируют к началу осени.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.