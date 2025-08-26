На Ставрополье отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям

Кроме того, специалисты обновляют дорогу на улице Ермолова. На ней расположен бассейн при Пятигорском институте Северо-Кавказского федерального университета, а также один из старейших и крупнейших ипподромов в России. Еще там ремонтируют Первую Бульварную, где расположен комитет по физической культуре и спорту администрации города, несколько спортивных стадионов и футбольных полей.