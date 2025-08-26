Прокуратура помогла пенсионеру вернуть похищенные мошенником сбережения

Выяснилось, что пенсионер был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в связи с хищением у него денег дистанционным способом. В рамках следствия установлен владелец счета, куда поступала часть сумм от заявителя. При этом подтверждено отсутствие каких-либо законных оснований для получения этим лицом денег в силу договора или другого обязательства.