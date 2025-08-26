Опубликован прогноз магнитных бурь на 27 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
27 августа ожидается малая магнитная буря, сила которой составит 4 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Шторм продлится всю ночь и весь следующий день. Более того, буря закончится лишь 1 сентября.
Буря будет слабой, но достаточно долгой. Из-за этого у метеозависимых может быть легкое недомогание.
Напомним, что сильные бури начинаются от 5 баллов.
Напомним, чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.