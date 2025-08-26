Студентки в Новосибирске будут получать больше пособий по беременности и родам

В регионе планируется увеличение выплат студенткам в период беременности и после родов, сообщили в профильных органах социальной защиты.
В Новосибирской области предусмотрено повышение пособий по беременности и родам для учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Новая мера направлена на поддержку будущих мам, обучающихся в образовательных учреждениях региона, пишет ТАСС.
Ранее выплаты покрывали только часть расходов, связанных с уходом за ребёнком, теперь студенты смогут рассчитывать на увеличенные суммы, которые помогут компенсировать временную потерю дохода и обеспечить необходимые условия для подготовки к материнству.
Точные размеры новых пособий будут определены региональными органами социальной защиты и объявлены дополнительно в ближайшее время.