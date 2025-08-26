В Иркутской области цены на промышленные товары снизились на 2,1% в июле

В Иркутской области в июле 2025 года цены производителей промышленных товаров для внутреннего рынка в среднем снизились. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, было зафиксировано падение на 2,1%.
Наиболее значительно подешевела продукция в добыче железной руды — цены упали на 14,7%. Также снизилась стоимость бумаги и изделий из нее — на 8,5%, продукции деревообработки — на 7,9%, а изделий из пластмасс — на 3%.
— В то же время в некоторых отраслях отмечался рост цен. Нефтедобывающие предприятия повысили цены на 8,6%, производители мебели — на 6%. Значительно подорожали услуги водоснабжения и водоотведения: сбор и очистка сточных вод — на 13,6%, а забор и распределение воды — на 8,7%, — говорится в сообщении Иркутскстата.
В пищевой промышленности цены практически не изменились, при этом переработанная рыба подорожала на 21,2%, а безалкогольные напитки — на 0,8%. Лекарственные средства стали дороже в среднем на 1,5%.
Электроэнергия подешевела на 12,5%, а распределение газообразного топлива, напротив, подорожало на 10,3%.
