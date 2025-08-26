В Ленобласти сократили время продажи алкоголя с 1 сентября

В Ленинградской области с 1 сентября 2025 года запретят продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 — на два часа дольше, чем до этого. Ограничение распространяется как на магазины, так и на точки общепита, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Изменения внесены в областной закон об обороте этилового спирта, чтобы привести к единому знаменателю условия продажи алкоголя в рамках региональной агломерации. Документ уже принят в местном ЗакСе и подписан губернатором Александром Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
