В Ленобласти сократили время продажи алкоголя с 1 сентября

В Ленинградской области с 1 сентября 2025 года запретят продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 — на два часа дольше, чем до этого. Ограничение распространяется как на магазины, так и на точки общепита, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.