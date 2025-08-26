Мотофестиваль, тысяча гармонистов и салюты: как в Татарстане отметят День республики

«День республики объединяет поколения и сохраняет традиционные ценности».
В День Республики Татарстан, 30 августа, подведут итоги сразу нескольких масштабных программ, инициированных Раисом РТ Рустамом Миннихановым: фестиваля «Курше фест», проекта «Лето в Татарстане» и республиканской программы «Наш двор». Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«Впервые мы объединили все мероприятия единой повесткой, единым содержательным поводом, выступая за сохранение традиционных ценностей. Это объединяет жителей городов и сел, взрослых и детей, старшее поколение — всех, кто любит свою республику и хочет участвовать в жизни своих дворов, улиц и парков», — подчеркнула Фазлеева.
Она отметила, что на подведении итогов в День республики проекты не завершатся — их реализация продолжится и в сентябре.
Кроме того, вице-премьер РТ подчеркнула значительные инфраструктурные изменения, произошедшие благодаря этим программам. В частности, благоустройство дворов по проекту «Наш двор» и обновление парков и скверов создают новые возможности для проведения культурных и общественных мероприятий, а также повышают качество городской среды.
«День республики — это еще один повод говорить о традиционных ценностях, передавать их от старшего поколения младшему, объединяясь на благо своей республики, своего города, своего родного дома», — добавила Фазлеева.
Ко Дню республики в Татарстане увековечат память выдающихся земляков.
Ко Дню Республики в Татарстане также увековечат память выдающихся земляков, рассказала Лейла Фазлеева. В частности, в Казани появятся пять новых памятных мест.
Мемориальную доску в честь татарского драматурга, писателя и общественного деятеля Туфана Миннуллина разместят на фасаде дома № 16а по улице Толстого. Рядом с многопрофильным лицеем № 188 откроют бюст генерала армии Махмута Гареева.
Мемориальная доска в честь Кияметдина Абрамова, председателя Совета народных комиссаров ТАССР в 1930—1937 годах, украсит фасад здания по адресу ул. Карла Маркса, 54. Скульптурно-архитектурный ансамбль Александру Павлову, бывшему генеральному директору Казанского мотостроительного производственного объединения, разместят на территории предприятия.
Ранее также сообщалось, что ко Дню города и республики откроют сквер имени Бориса Тихомирова, выдающегося деятеля отечественной авиационной промышленности. На его территории высадят более 120 деревьев и установят его бюст.
Помимо этого, в Набережных Челнах на территории больницы скорой медицинской помощи появится бюст академика и кардиохирурга Рената Акчурина.
«Также пройдут литературные чтения, семинары и другие памятные мероприятия, которые позволят жителям Татарстана познакомиться с жизнью и заслугами выдающихся земляков и обсудить значимые события истории региона», — отметила Фазлеева.
По ее словам, увековечивание памяти — это не только памятники и таблички. Вместе с ними облагораживают территории и создают места для культурных и общественных мероприятий, чтобы жители могли в них участвовать и сохранять историю и традиции республики.
«Печән базары», «ДәртФест-2025» и «Алабугай: Слияние легенд».
Культурные мероприятия ко Дню Республики Татарстан анонсировала министр культуры РТ Ирада Аюпова. В республике запланированы фестивали, концерты и мастер-классы в разных городах и районах.
С 26 по 29 августа в Старо-Татарской слободе Казани пройдет фестиваль татарского дизайна «Печән базары». В течение четырех дней гости смогут посетить дизайн-маркет, мастер-классы, лекции, фотозоны, принять участие в чайной церемонии, посмотреть кинопоказы и послушать концерты современной татарской музыки.
29 августа в 19:00 откроется XX Детский музыкальный фестиваль «Белый пароход». На концерте прозвучат произведения из фильмов и мультфильмов, классическая музыка и народные песни. Аюпова уточнила, что проект поддерживают Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президентский фонд культурных инициатив.
30 августа в 18:00 пройдет «ХОРошее представление» — совместный проект Казанского цирка и фестиваля «Белый пароход». В нем примут участие ученики Детской цирковой школы, сводный хор фестиваля и инструментальный ансамбль под руководством заслуженного артиста РФ Александра Покидченко.
В этот же день состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!». Более 1 тыс. участников, включая гармонистов из Татарстана и других регионов России, продемонстрируют свое мастерство. После коллективов на сцену выйдут финалисты конкурса творческой молодежи Казани «Наше время — Безнен заман», продолжая праздничную концертную программу.
30 августа в Казани состоится «ДәртФест-2025», а в Елабуге пройдет этнический фестиваль «Алабугай: Слияние легенд». На «ДәртФесте» гостей ждут концерты татарских инди-артистов, дизайн-маркет, модный показ, детские площадки, мастер-классы, лекторий и уличный театр. В Елабуге же посетителей ожидают мастер-классы по традиционным ремеслам и выступления фольклорных коллективов.
В Казани — мотофестиваль и Татьяна Буланова.
Ко Дню Татарстана и Казани в столице республики пройдут более 70 мероприятий. Об этом на брифинге сообщил замначальника Управления культуры горисполкома Эмиль Мустафин. События организуют во всех районах города, в том числе в новых дворах и жилых массивах.
Так, 28 августа в 20:00 на балконах здания мэрии столицы Татарстана пройдет театрализованный перформанс «Голоса Казани». Актеры будут читать стихи на татарском и русском языках под видеомэппинг-шоу.
30 августа в 11:00 на площади у Дворца земледельцев начнется международный мотофестиваль «Два Кремля». Там можно будет увидеть мотоциклы времен Великой Отечественной войны, посмотреть мотошоу, байкерские соревнования, мастер-классы и музыкальные выступления. На фестивале в том числе планируют установить рекорд России по количеству мотоциклов с флагами и георгиевскими лентами в колонне, которые проедет от Казанского Кремля до площади у Дворца земледельцев.
В 11:00 в детском парке «Елмай» начнется семейный книжный фестиваль «ТауФест», который продлится два дня. Гостей ждут встреча с художником-иллюстратором Игорем Олейниковым, мастер-классы, концерт казанского камерного оркестра La Primavera и многое другое. Также на фестивале поздравят финалистов Международной независимой литературной премии «Глаголица».
В 12:00 на набережной озера Кабан откроется фестиваль народного костюма «Милли кием». В программе выступление чувашской группы Shanu, башкирского артиста Айдара Исхакова, татарской артистки Elina, а также пластический спектакль Tartar. Помимо этого, на фестивале можно будет приобрести национальные изделия на этноярмарке и попробовать блюда разных народов на фуд-корте.
В 14:00 в Старо-Татарской слободе начнется фестиваль «Казан солгесе», а на Казанском ипподроме пройдут конноспортивные соревнования и концерт. А в 16:00 у Центра семьи «Казан» стартует большой концерт с участием артистов Казанской филармонии, группы «Пару ночей», Алсу и Азата Фазлевых, «Хора Турецкого» и Татьяны Булановой. День завершится салютом в 22:00, который будет виден с набережной Казанки.
В Набережных Челнах — фестиваль цветов и группа «Градусы».
В Набережных Челнах День республики в этом году превратится в генеральную репетицию грандиозных торжеств 2026 года, когда город отметит 400-летие и полувековой юбилей выпуска первого «КАМАЗа». Об этом на брифинге рассказал руководитель исполнительного комитета города Фарид Салахов.
30 августа праздник захватит сразу несколько площадок во всех районах. Уже с 10 утра на майдане парка «Прибрежный» начнется фестиваль цветов «Акварель» — гости смогут полюбоваться объемными цветочными композициями и заглянуть на «Ярмарку мастеров».
В это же время, в 11:00, на ипподроме стартуют зрелищные состязания: борьба көрәш, скачки и концерт о дружбе народов. А на бульваре Энтузиастов можно будет посмотреть выставку картин и скульптур под открытым небом.
В 12:00 на набережной Габдуллы Тукая начнется концерт «Цвети, моя республика!», а в 13:00 на майдане парка «Прибрежный» состоится концертная программа «Родная земля — Татарстан!».
Вечерняя программа начнется в 17:00. Гостей ждет театрализованное представление, а потом выступления певицы Ильсии Бадретдиновой, группы «Градусы» и диджея Линды Эрфоль.
Завершится праздник в 21:00 ярким салютом.