Центробанк обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт

«В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации», — подчёркивает регулятор.