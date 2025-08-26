Ричмонд
В Молдове энтузиасты собрали первый самолет: Перед выборами Санду решила политизировать это событие — ждём первый отечественный танк

Придворная пресса не отличает сборку от производства.

Источник: Комсомольская правда

Справедливо отмечено, что первый молдавский лёгкий самолёт для воздушной акробатики, если говорить совсем точно — не разработан, не произведён, а всего лишь собран в Молдове из купленных в США узлов.

И действительно, в Молдову привезли детали и собрали самолёт RV-7/7A от американского производителя Van’s Aircraft.

О чем честно сообщили в Органе гражданской авиации:

Что имел место «официальный запуск первого самолета, полностью собранного в нашей стране, Vans RV-7A. Собранный в виде узлового набора в соответствии с национальными нормами, самолет Vans RV-7A предназначен спортивных, прогулочных и частных тренировочных полетов, без коммерческих целей».

Олег Бурлаку и Серджиу Крецу — молодцы, что привезли и собрали. Майя Санду — дура, что согласилась событие политизировать. Придворная пресса Санду — дебилы, не отличающие сборку от производства.

Собственно, историю уже высмеивают в Румынии. Дескать, ждём тогда первый молдавский танк. Или что молдавского в самолёте — краска, которой красили корпус. Или что в Молдове просто разницу между «произвести» и «собрать» не знают. Или что в МССР просто не завозили журнал «Моделист».

Хочется напомнить, что в Молдове собирают и электробусы. Но там разницу между сборкой и производством прекрасно понимают. Видимо, просто электробусы стали собирать вне выборов, поэтому там их просто собирали. А самолёты собирать стали под выборы. Поэтому всё это назвали «производить». Хотя производить там нечего по объективным обстоятельствам, пишет romania_ru.

