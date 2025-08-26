В Красноярске нашли массовое захоронение

«При замене труб в историческом центре города под дорогой между перекопами современных коммуникаций были найдены антропологические останки. Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано… Массовое захоронение человеческих останков обнаружено во время археологического наблюдения при проведении капитального ремонта участков наружных сетей водоснабжения в исторической части города на улице Каратанова», — говорится на странице компании в соцсети «ВКонтакте».