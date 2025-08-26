Ричмонд
ГАИ хочет аннулировать лицензии автошкол с низкой сдачей экзамена с первого раза.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция сказала, что в Беларуси могут начать лишать лицензии автошколы за несдачу квалификационных экзаменов с первой попытки, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, в Беларуси намерены определить, что основными критериями аннулирования лицензии автошкол станут отсутствие положительной динамики по результатам сдачи водительских экзаменов.

Лишиться лицензии автошкола сможет, если процент несдачи квалификационных экзаменов с первой попытки будет выше общегородского. Также лишить лицензии по оказанию услуг подготовки переподготовки и повышения квалификации водителей механических ТС смогут, если не будут выполнены предписанные в ходе проверки мероприятия для устранения недостатков в учебной организации.

Еще ГАИ Минска сообщила, что экзамен по вождению с первой попытки сдают 33% выпускников автошкол.

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.