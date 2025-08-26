ГАИ Беларуси хочет аннулировать лицензии автошкол с низкой сдачей экзамена с первого раза

Лишиться лицензии автошкола сможет, если процент несдачи квалификационных экзаменов с первой попытки будет выше общегородского. Также лишить лицензии по оказанию услуг подготовки переподготовки и повышения квалификации водителей механических ТС смогут, если не будут выполнены предписанные в ходе проверки мероприятия для устранения недостатков в учебной организации.