Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО

Путин отметил роль волонтеров-медиков в лечении и реабилитации бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также поддержку в лечении и реабилитации участников СВО.

«Вы посвящаете себя большому, важному делу — помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской деятельности, популяризации в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового образа жизни и безвозмездного донорства, оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев — участников специальной военной операции. И, конечно, волонтёры активно участвуют в организации и проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятий. Такой многогранный, по-человечески значимый труд достоин самого искреннего уважения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни России, сплотило вокруг благородных, востребованных задач десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых, «без преувеличения, можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками».

«Знаю, что в рамках форума состоится X съезд движения, на котором будут подведены итоги вашей масштабной работы и определены перспективы на будущее. Убеждён, что результаты этого юбилейного съезда вдохновят вас на новые свершения», — добавил Путин.

Президент пожелал участникам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.