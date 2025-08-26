Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО

«Вы посвящаете себя большому, важному делу — помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской деятельности, популяризации в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового образа жизни и безвозмездного донорства, оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев — участников специальной военной операции. И, конечно, волонтёры активно участвуют в организации и проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятий. Такой многогранный, по-человечески значимый труд достоин самого искреннего уважения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.