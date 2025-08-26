На «Куршской косе» рассказали, как будут справляться с растущим турпотоком

Отметим, что тему растущего турпотока в национальный парк затронул во время визита в Калининградскую область и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он заявил, что «у руководителя национального парка будет возможность предоставить свое видение развития его в ближайший период времени». «Туристический поток растет, нужно встретить туристов и сохранить баланс между экосистемой и посещением людей, — сообщил Козлов журналистам после совещания в правительстве области. — Каждый хочет увидеть, насладиться теми достопримечательностями, которые есть в нашей стране».