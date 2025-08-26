В Новосибирской области 7 827 детям сделали прививки от «кишечного гриппа»

С начала 2025 года в Новосибирской области сделали прививки от ротавируса 7827 детям младше двух лет. Иммунизация проходит за счет регионального бюджета, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве отметили, что вакцинация — самый надежный способ защитить малышей от «кишечного гриппа». Прививки помогают снизить риск тяжелого течения болезни и уменьшить количество госпитализаций среди детей.
— Ежегодно в Новосибирской области увеличивается количество привитых, — подчеркнули специалисты.
Помимо вакцинации, важно соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты, следить за чистотой в детских садах и школах, избегать несанкционированной торговли и контактов с больными.