В Новосибирской области 7 827 детям сделали прививки от «кишечного гриппа»

Вакцинация помогает предотвратить тяжелые формы ротавирусной инфекции у детей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Новосибирской области сделали прививки от ротавируса 7827 детям младше двух лет. Иммунизация проходит за счет регионального бюджета, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что вакцинация — самый надежный способ защитить малышей от «кишечного гриппа». Прививки помогают снизить риск тяжелого течения болезни и уменьшить количество госпитализаций среди детей.

— Ежегодно в Новосибирской области увеличивается количество привитых, — подчеркнули специалисты.

Помимо вакцинации, важно соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты, следить за чистотой в детских садах и школах, избегать несанкционированной торговли и контактов с больными.