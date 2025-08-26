В Ташкенте построили Олимпийский городок за $290 млн

Известно, что объект не удалось построить в срок, поэтому III Азиатские молодежные игры, которые ранее планировалось провести на территории объекта, пришлось отменить и передать право на проведение Бахрейну. Теперь же президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил городок, ознаменовав завершение строительства. По замыслу узбекских властей, комплекс станет не только площадкой для подготовки национальных сборных, но и главной ареной международных турниров, способных привлечь в страну мировые соревнования.