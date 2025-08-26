В Ташкенте построили Олимпийский городок за $290 млн

Новый спортивный кластер раскинулся на площади более 100 гектаров и объединяет пять основных объектов: стадион, рассчитанный на 12 тыс. зрителей, велодром на 2200 мест, дворец водных видов спорта, оснащенный сразу несколькими бассейнами, арену единоборств для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, дзюдо, боксу и тхэквондо, а также ряд вспомогательных сооружений.
При стадионе возведено четырехэтажное здание, где будут работать специалисты национальных сборных и спортивных федераций. Близится к завершению и строительство общежития на 400 мест для паралимпийских спортсменов.
Также на территории Олимпийского городка в Ташкенте разместится Министерство спорта Узбекистана, Национальное антидопинговое агентство, Государственная спортивная академия, НИИ физической культуры и центр развития различных видов спорта.
По заверениям проектировщиков, все объекты оснащены энергосберегающими технологиями, в том числе солнечными панелями.
Известно, что объект не удалось построить в срок, поэтому III Азиатские молодежные игры, которые ранее планировалось провести на территории объекта, пришлось отменить и передать право на проведение Бахрейну. Теперь же президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил городок, ознаменовав завершение строительства. По замыслу узбекских властей, комплекс станет не только площадкой для подготовки национальных сборных, но и главной ареной международных турниров, способных привлечь в страну мировые соревнования.