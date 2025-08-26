В фестивале «БизнесДобрыхРук» в Бийске приняла участие 21 компания

Фестиваль социальных предпринимателей «БизнесДобрыхРук» прошел 15 августа в Бийске Алтайского края при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняла участие 21 компания, сообщили в городской администрации.
Представители образовательных и спортивных центров, творческих мастерских и художественных студий, которые имеют статус «социальное предприятие», рассказали посетителям о деятельности своих организаций. Также в программе были мастер-классы, квесты, игры и лотереи с ценными призами, выступления бийских танцевальных коллективов и вокалистов, флешмобы и даже пенная вечеринка.
«Целью фестиваля является поддержка и продвижение лучших практик социального предпринимательства. Событие наглядно демонстрирует, что в эпоху цифровизации живое человеческое общение остается ключевым фактором успеха для малого и среднего бизнеса», — отметила руководитель центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП Лариса Иванютина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.