Омичей призвали выбрать места под мобильный интернет

В областном Минцифры во вторник, 26 августа 2025 года, объявили о старте голосования по выбору населенных пунктов, где в 2026 году проведут мобильный интернет. Стоит отметить, что речь идет о деревнях, селах и иных населенных пунктах, население которых не превышает 1000 человек.
Голосование продлится свыше двух месяцев и завершится 9 ноября 2025 года, уточняют в ведомстве. Предусмотрено два варианта, как можно принять в нем участие: на соответствующей странице портала Госуслуг и направив письмо в федеральное Минцифры по адресу 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, обязательно указав место своей постоянной регистрации и выбранный населенный пункт в родном регионе с населением от 100 до 1000 человек.
Отмечается, что участие недоступно для лиц младше 18 лет. Выбрать населенный пункт за пределами родного региона также не получится.
Победители получат базовые станции 2G или 4G, позволяющие получить доступ к мобильному интернету.