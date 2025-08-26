Омичей призвали выбрать места под мобильный интернет

Голосование продлится свыше двух месяцев и завершится 9 ноября 2025 года, уточняют в ведомстве. Предусмотрено два варианта, как можно принять в нем участие: на соответствующей странице портала Госуслуг и направив письмо в федеральное Минцифры по адресу 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, обязательно указав место своей постоянной регистрации и выбранный населенный пункт в родном регионе с населением от 100 до 1000 человек.