В поликлиникe поселка Новоселье в Ленобласти будeт работать врач-хирург

Новый детский врач-хирург приступил к работе в поликлинике поселка Новоселье в Ленинградской области. Привлечение кадров в медицинские учреждения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Ломоносовской межрайонной больнице им. И. Н. Юдченко.
Виктория Бойко — высококвалифицированный специалист, окончившая в 2012 году Южно-Уральский государственный медицинский университет. В 2013 году она прошла интернатуру по специальности «Детская хирургия», а затем и ординатуру.
Более 10 лет Виктория работала в центре охраны материнства и детства города Магнитогорска. Там она приобрела обширный опыт в диагностике и лечении широкого спектра хирургических заболеваний у детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.