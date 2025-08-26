На экотропе в селе Лох в Саратовской области установили мозаичную лавочку

Торжественное открытие мозаичной лавочки состоялось на территории памятника природы «Кудеярова пещера» в селе Лох в Саратовской области. Благоустройство экотроп соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в минприроды региона.
«Идея и эскиз разрабатывались около двух лет. Для украшения использовались керамическая плитка, клей. Лавочка по размерам довольно вместительная, что позволяет разместить на ней большую семью. В создании мозаики приняли участие люди разных возрастов, которые любят искусство, красоту, природу, экотуризм и сельскую атмосферу», — рассказала создатель лавочки Инна Шумиловских.
Арт-объект разместили на экологической тропе в зоне памятника природы. Длина маршрута составляет 1,2 км. По пути можно увидеть старую деревянную мельницу, пещеру Кудеяра, реликтовый лес, Симов родник и другие популярные у туристов места.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.