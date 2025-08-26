Разработана технология производства кормового белка из отходов сахарной промышленности

Исследователи отобрали два вида дрожжей — Schizosaccharomyces pombe Y-3303 и Candida maltosa Y-194, которые продуктивно перерабатывают сахара в полезный белок, неприхотливы и хорошо переносят различные примеси. Также они совершенно безопасны для использования в производстве кормов для животных. Для дрожжей готовили питательную среду из пептона (он содержит аминокислоты — «строительные блоки» для белков) и дрожжевого экстракта, которые необходимы дрожжам для активного роста. Затем добавляли углеродный субстрат — мелассу, сахарозу и глюкозу — микроорганизмы расщепляют их и получают энергию для жизни и синтеза белка. После этого ученые сравнивали разные виды сахаров, чтобы понять, на каком субстрате дрожжи растут лучше всего и производят больше белка, и определяли оптимальную концентрацию сахара (1−10 г/л), а также изучали влияние добавок — азота, фосфора и микроэлементов.