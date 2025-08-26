Пассажиров рейса Лондон — Пекин, севшего в Нижневартовске, выпустили из самолета

Пассажирский Boeing 777, летевший из Британии в Китай, неожиданно приземлился в российском Нижневартовске. Причина — отказ одного из двигателей. Более 250 пассажиров, в числе которых 20 детей, около шести часов держали в салоне лайнера, а затем допустили в международный сектор местного аэропорта и пообещали «накормить русской едой». По данным Baza, в Нижневартовске борт «встречали на ушах». Как это было — в материале «Газеты.Ru».