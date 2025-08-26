В мэрии не исключают, что отопительный сезон в Калининграде может начаться до завершения купального

Хотя контракты на уборку пляжей и работу спасателей, заключённые мэрией, действуют до конца сентября, точная дата завершения купального сезона в Калининграде будет зависеть от погодных условий. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова сообщила во время оперативного совещания во вторник, 26 августа.
«Будем смотреть по погоде и понимать, когда мы всё-таки уберём спасателей. Всё покажет температура. Вы же помните, как иногда мы отопительный сезон начинаем: в конце сентября. Сегодня, по-моему, температура суточная +10…+16. Будем смотреть, как происходит купание», — пояснила чиновница.
Из-за плохой погоды побережье области опустело, там практически нет отдыхающих. Температура воды в море колеблется от +17 до +19.