Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу

ВЦИОМ: сбор ребенка в школу обойдется в среднем в 52 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 52 тысяч (52 251) рублей в среднем стоит россиянам собрать ребенка в школу, в прошлом году эта цифра составляла 44 270 рублей, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе, по оценкам россиян, выросли за последний год почти на 8 тысяч рублей (или +18%), с 44 270 до 52 251 рубля. Дороже всего сборы ребенка в школу обходятся гражданам, проживающим в Северо-Западном (62 933 рублей) и Сибирском (62 112 рублей) федеральных округах.

Как показал опрос, процент школьных трат к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в 2025 году в среднем составляет 55%, что на 5% больше чем в прошлом году.

«Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам. При этом структура приобретений остается консервативной только в части одежды и обуви — в этом сегменте все подчиняется законам рынка. Любопытно, что ожидается заметный рост расходов на приобретение рюкзаков и портфелей — это может говорить как о росте цен на существующую номенклатуру, так и о повышении спроса на более качественную или модную продукцию», — отметил директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.