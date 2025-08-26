Опрос показал, сколько стоит собрать ребенка в школу

«Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам. При этом структура приобретений остается консервативной только в части одежды и обуви — в этом сегменте все подчиняется законам рынка. Любопытно, что ожидается заметный рост расходов на приобретение рюкзаков и портфелей — это может говорить как о росте цен на существующую номенклатуру, так и о повышении спроса на более качественную или модную продукцию», — отметил директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.