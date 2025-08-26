Ричмонд
АК-15: новый этап в развитии семейства автоматов Калашникова

Штурмовые винтовки семейства Калашникова остаются важной частью вооружения российских силовых структур. Одной из современных моделей стал АК-15, отличающийся мощным калибром, улучшенной эргономикой и возможностями для установки аксессуаров.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Автомат АК-15
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

В материале рассмотрим, что представляет собой АК-15, как он создавался, как устроен, его характеристики, официально представленные модификации и виды патронов.

Что из себя представляет АК-15

АК-15 — российский автомат под патрон 7,62×39 мм, разработанный концерном «Калашников» в рамках проекта «Ратник». Он сочетает традиционную надежность системы Калашникова с современными требованиями: эргономичный приклад, планки для установки прицелов и тактических аксессуаров.

История создания

АК-15 разрабатывался параллельно с АК-12, но под патрон 7,62×39 мм. Работы начались в середине 2010-х годов в рамках программы перевооружения. Модель показывалась на форумах «Армия», в том числе в 2016 году. После войсковых испытаний автомат приняли на вооружение в 2018 году — вместе с АК-12.

Устройство автомата Калашникова

АК-15 создан по классической схеме с газоотводной автоматикой и поворотным затвором. Газовый поршень с длинным ходом обеспечивает устойчивую работу в разных условиях.

Автомат оснащен планками Пикатинни для установки прицелов и другого оборудования. Приклад телескопический, складной вбок, с регулируемой щекой. Переводчик огня двусторонний, рукоятка пистолетного типа с улучшенной формой.

Тактико-технические характеристики АК-15

Основные характеристики АК-15 представили в таблице.

Калибр7,62×39 мм
Масса без патронов3,5 кг
Длина с разложенным прикладом
940 мм
Длина со сложенным прикладом
690 мм
Длина ствола415 мм
Темп стрельбы
700 выстр./мин
Дальность прямого выстрела
350 м
Емкость магазина
30 патронов (возможны варианты на 40 и 95)

Модификации АК-15

Официально концерн представил следующие варианты АК-15:

  • АК-15К — укороченный вариант для ближнего боя;
  • АК-15СК — компактная версия с укороченным стволом и складным прикладом.

Виды патронов для АК-15

АК-15 использует патроны 7,62×39 мм различных типов:

  • обычные (ПС) со стальным сердечником;
  • трассирующие;
  • бронебойные;
  • экспансивные (для спецподразделений);
  • учебные.

Отличие АК-15 от других автоматов Калашникова

Главное отличие АК-15 — использование калибра 7,62×39 мм, что дает более высокую пробивную способность по сравнению с 5,45×39 мм.

АК-15 и АК-12

АК-15 использует патрон 7,62×39 мм, АК-12 — 5,45×39 мм. У первого выше останавливающее действие, но ниже настильность.

АК-15 и АК-103

АК-103 — более ранняя модель того же калибра. АК-15 получил планки Пикатинни, регулируемый приклад и обновленную эргономику.

АК-15 и АКМ

АКМ — автомат 1960-х годов. АК-15 превосходит его по удобству установки прицелов и наличию планок для аксессуаров.

Разборка и сборка АК-15

Порядок неполная разборки выглядит примерно следующим образом.

1. Разрядить автомат: извлечь магазин, отвести затворную раму назад, проверить патронник, спустить курок.

2. Снять крышку ствольной коробки, нажав на кнопку возвратного механизма.

3. Извлечь возвратный механизм, сдвинув его вперед и вынув из паза.

4. Снять затворную раму с затвором, отведя ее назад и вынув вперед.

5. Отделить затвор от рамы, повернув его и выведя боевые упоры.

6. Снять газовую трубку, повернув фиксатор вверх и подняв трубку.

Сборка выполняется в обратном порядке. Время выполнения зависит от подготовки стрелка. С более подробным алгоритмом можно ознакомиться в официальном видео от разработчиков.

Преимущества и недостатки автомата

У АК-15 есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • высокая пробивная способность калибра 7,62×39 мм;
  • надежность конструкции;
  • возможность установки современного оборудования;
  • регулируемый приклад.

Но, разумеется, отмечают и недостатки:

  • более сильная отдача по сравнению с 5,45×39 мм;
  • большая масса боекомплекта;
  • менее настильная траектория пули.

Интересные факты об АК-15

Собрали несколько необычных фактов об АК-15.

1. Автомат разработан в рамках программы «Ратник» — параллельно с АК-12.

2. АК-15 ориентирован на ближний и средне-дистанционный бой. Оружие способно пробивать укрытия и ликвидировать противников одним выстрелом.

3. Автомат совместим с магазинами моделей предыдущих поколений концерна.

4. Многие детали АК-15 унифицированы с АК-12.