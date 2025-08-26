АК-15: новый этап в развитии семейства автоматов Калашникова

В материале рассмотрим, что представляет собой АК-15, как он создавался, как устроен, его характеристики, официально представленные модификации и виды патронов.
Что из себя представляет АК-15
АК-15 — российский автомат под патрон 7,62×39 мм, разработанный концерном «Калашников» в рамках проекта «Ратник». Он сочетает традиционную надежность системы Калашникова с современными требованиями: эргономичный приклад, планки для установки прицелов и тактических аксессуаров.
История создания
Устройство автомата Калашникова
АК-15 создан по классической схеме с газоотводной автоматикой и поворотным затвором. Газовый поршень с длинным ходом обеспечивает устойчивую работу в разных условиях.
Автомат оснащен планками Пикатинни для установки прицелов и другого оборудования. Приклад телескопический, складной вбок, с регулируемой щекой. Переводчик огня двусторонний, рукоятка пистолетного типа с улучшенной формой.
Тактико-технические характеристики АК-15
Основные характеристики АК-15 представили в таблице.
|Калибр
|7,62×39 мм
|Масса без патронов
|3,5 кг
|Длина с разложенным прикладом
|940 мм
|Длина со сложенным прикладом
|690 мм
|Длина ствола
|415 мм
|Темп стрельбы
|700 выстр./мин
|Дальность прямого выстрела
|350 м
|Емкость магазина
|30 патронов (возможны варианты на 40 и 95)
Модификации АК-15
Официально концерн представил следующие варианты АК-15:
- АК-15К — укороченный вариант для ближнего боя;
- АК-15СК — компактная версия с укороченным стволом и складным прикладом.
Виды патронов для АК-15
АК-15 использует патроны 7,62×39 мм различных типов:
- обычные (ПС) со стальным сердечником;
- трассирующие;
- бронебойные;
- экспансивные (для спецподразделений);
- учебные.
Отличие АК-15 от других автоматов Калашникова
Главное отличие АК-15 — использование калибра 7,62×39 мм, что дает более высокую пробивную способность по сравнению с 5,45×39 мм.
АК-15 и АК-12
АК-15 использует патрон 7,62×39 мм, АК-12 — 5,45×39 мм. У первого выше останавливающее действие, но ниже настильность.
АК-15 и АК-103
АК-103 — более ранняя модель того же калибра. АК-15 получил планки Пикатинни, регулируемый приклад и обновленную эргономику.
АК-15 и АКМ
АКМ — автомат 1960-х годов. АК-15 превосходит его по удобству установки прицелов и наличию планок для аксессуаров.
Разборка и сборка АК-15
Порядок неполная разборки выглядит примерно следующим образом.
1. Разрядить автомат: извлечь магазин, отвести затворную раму назад, проверить патронник, спустить курок.
2. Снять крышку ствольной коробки, нажав на кнопку возвратного механизма.
3. Извлечь возвратный механизм, сдвинув его вперед и вынув из паза.
4. Снять затворную раму с затвором, отведя ее назад и вынув вперед.
5. Отделить затвор от рамы, повернув его и выведя боевые упоры.
6. Снять газовую трубку, повернув фиксатор вверх и подняв трубку.
Сборка выполняется в обратном порядке. Время выполнения зависит от подготовки стрелка. С более подробным алгоритмом можно ознакомиться в официальном видео от разработчиков.
Преимущества и недостатки автомата
У АК-15 есть ряд неоспоримых преимуществ:
- высокая пробивная способность калибра 7,62×39 мм;
- надежность конструкции;
- возможность установки современного оборудования;
- регулируемый приклад.
Но, разумеется, отмечают и недостатки:
- более сильная отдача по сравнению с 5,45×39 мм;
- большая масса боекомплекта;
- менее настильная траектория пули.
Интересные факты об АК-15
Собрали несколько необычных фактов об АК-15.
1. Автомат разработан в рамках программы «Ратник» — параллельно с АК-12.
2. АК-15 ориентирован на ближний и средне-дистанционный бой. Оружие способно пробивать укрытия и ликвидировать противников одним выстрелом.
3. Автомат совместим с магазинами моделей предыдущих поколений концерна.
4. Многие детали АК-15 унифицированы с АК-12.