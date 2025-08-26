АК-15: новый этап в развитии семейства автоматов Калашникова

АК-15 разрабатывался параллельно с АК-12, но под патрон 7,62×39 мм. Работы начались в середине 2010-х годов в рамках программы перевооружения. Модель показывалась на форумах «Армия», в том числе в 2016 году. После войсковых испытаний автомат приняли на вооружение в 2018 году — вместе с АК-12.