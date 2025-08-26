Ричмонд
Гранатомет АГС‑17: устройство, характеристики и роль в вооруженных конфликтах

Штатное средство огневой поддержки отделения и взвода, гранатомет АГС‑17 применяется для подавления живой силы и техники на ближних и средних дистанциях.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Гранатомет АГС‑17
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

В материале кратко описаны история создания, устройство, тактико‑технические характеристики и модификации гранатомета АГС‑17. Также приводим типы боеприпасов и сравнение модели с другими гранатометами.

Что из себя представляет гранатомет АГС‑17

АГС‑17 «Пламя» — станковый автоматический гранатомет под выстрел 30×29 мм. Предназначен для поражения живой силы, огневых точек и легких укрытий, в том числе на обратных скатах. Может устанавливаться на треногу, турели и борта техники или катеров. Огонь ведется одиночными и очередями.

История создания

Работы по автоматическим гранатометам активизировались в СССР в конце 60‑х годов. По итогам испытаний выбрали схему с ленточным питанием и воздушным охлаждением ствола.

Серийное производство АГС‑17 началось в 1970‑х; комплекс получил широкое распространение и послужил базой для последующего развития линейки.

Устройство гранатомета

Комплекс включает гранатомет, станок‑треногу, оптический прицел и коробки с лентами выстрелов. Питание — рассыпная металлическая лента. Автоматика использует отдачу подвижных частей. Прицеливание осуществляется через оптику ПАГ‑17 с сеткой под штатную баллистику.

Возможна стрельба навесом. Конструкция допускает быструю полевую разборку и замену ствола.

Тактико‑технические характеристики АГС‑17

Основные технические данные о гранатомете собрали в таблицу.

Калибр30 мм
Тип питанияЛента
Темп стрельбы (технический)
350—400 выстр./мин
Начальная скорость гранаты
185 м/с
Прицельная дальность по площадной цели
до 1700—1730 м
Минимальная дальность навесного огня
порядка 1000 м
Масса гранатомета (без станка)
18 кг
Масса станка‑треноги
12 кг

Модификации гранатомета АГС‑17

Существует несколько доработанных под разные нужды вариантов АГС-17.

1. АГ‑17А — авиационно‑вертолетный бортовой вариант с электрическим спуском и измененным креплением.

2. Бортовые и корабельные установки — тумбовые и турельные варианты под ленту 30×29 мм.

3. АГ-17М — морская модификация.

Типы боеприпасов для гранатомета АГС‑17

Основные 30‑мм выстрелы к АГС‑17 включают осколочные и учебные варианты.

1. ВОГ‑17 — осколочно‑фугасный выстрел штатной номенклатуры.

2. ВОГ‑17М — модернизированный осколочно‑фугасный выстрел.

3. ВОГ‑30 — осколочный выстрел повышенной эффективности (совместим также с моделью АГС‑30).

4. Практические/учебные выстрелы — для тренировки расчетов.

Отличие АГС‑17 от других гранатометов

Кратко сопоставим АГС-17 с близкими по назначению системами.

АГС‑17 — АГС‑30

АГС‑30 легче, удобнее в переноске и развертывании, он использует обновленные станину и боеприпасы (в том числе ВОГ‑30). АГС‑17 — более массовая и привычная система с широким спектром эксплуатации.

АГС‑17 — «Балкан»

АГС-40 «Балкан» под 40‑мм выстрел обеспечивает больший осколочный эффект, но он тяжелее и не так распространен. АГС‑17 на его фоне выигрывает за счет доступности и ремонтопригодности.

АГС‑17 — Mk 19

Mk 19 мощнее по боеприпасу и дальности, но существенно тяжелее и чаще ставится на технику. АГС‑17 легче и мобильнее для пешего расчета.

Применение гранатомета в боевых действиях

Ниже приведены примеры конфликтов с участием АГС-17.

1. Афганистан (1979—1989) — огневая поддержка на горных направлениях.

2. Чеченские кампании — оборона опорных пунктов, засады, блок‑посты.

3. Ближний Восток и Северная Африка — эпизодическое применение в городских боях и на технике.

4. Современные локальные конфликты — установка на бронеавтомобилях, катерах и стационарных позициях.

Интересные факты о гранатомете АГС‑17

Собрали некоторые необычные факты о гранатомете.

1. АГС‑17 широко применялся как на треногах, так и в корабельных установках.

2. Прицел ПАГ‑17 имеет кратность 2,7.

3. Коробка с лентой на 29 выстрелов весит около 14,5 кг.