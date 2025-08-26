Гранатомет АГС‑17: устройство, характеристики и роль в вооруженных конфликтах

АГС‑17 «Пламя» — станковый автоматический гранатомет под выстрел 30×29 мм. Предназначен для поражения живой силы, огневых точек и легких укрытий, в том числе на обратных скатах. Может устанавливаться на треногу, турели и борта техники или катеров. Огонь ведется одиночными и очередями.