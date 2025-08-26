Гранатомет АГС‑17: устройство, характеристики и роль в вооруженных конфликтах

В материале кратко описаны история создания, устройство, тактико‑технические характеристики и модификации гранатомета АГС‑17. Также приводим типы боеприпасов и сравнение модели с другими гранатометами.
Что из себя представляет гранатомет АГС‑17
АГС‑17 «Пламя» — станковый автоматический гранатомет под выстрел 30×29 мм. Предназначен для поражения живой силы, огневых точек и легких укрытий, в том числе на обратных скатах. Может устанавливаться на треногу, турели и борта техники или катеров. Огонь ведется одиночными и очередями.
История создания
Работы по автоматическим гранатометам активизировались в СССР в конце 60‑х годов. По итогам испытаний выбрали схему с ленточным питанием и воздушным охлаждением ствола.
Серийное производство АГС‑17 началось в 1970‑х; комплекс получил широкое распространение и послужил базой для последующего развития линейки.
Устройство гранатомета
Комплекс включает гранатомет, станок‑треногу, оптический прицел и коробки с лентами выстрелов. Питание — рассыпная металлическая лента. Автоматика использует отдачу подвижных частей. Прицеливание осуществляется через оптику ПАГ‑17 с сеткой под штатную баллистику.
Возможна стрельба навесом. Конструкция допускает быструю полевую разборку и замену ствола.
Тактико‑технические характеристики АГС‑17
Основные технические данные о гранатомете собрали в таблицу.
|Калибр
|30 мм
|Тип питания
|Лента
|Темп стрельбы (технический)
|350—400 выстр./мин
|Начальная скорость гранаты
|185 м/с
|Прицельная дальность по площадной цели
|до 1700—1730 м
|Минимальная дальность навесного огня
|порядка 1000 м
|Масса гранатомета (без станка)
|18 кг
|Масса станка‑треноги
|12 кг
Модификации гранатомета АГС‑17
Существует несколько доработанных под разные нужды вариантов АГС-17.
1. АГ‑17А — авиационно‑вертолетный бортовой вариант с электрическим спуском и измененным креплением.
2. Бортовые и корабельные установки — тумбовые и турельные варианты под ленту 30×29 мм.
3. АГ-17М — морская модификация.
Типы боеприпасов для гранатомета АГС‑17
Основные 30‑мм выстрелы к АГС‑17 включают осколочные и учебные варианты.
1. ВОГ‑17 — осколочно‑фугасный выстрел штатной номенклатуры.
2. ВОГ‑17М — модернизированный осколочно‑фугасный выстрел.
3. ВОГ‑30 — осколочный выстрел повышенной эффективности (совместим также с моделью АГС‑30).
4. Практические/учебные выстрелы — для тренировки расчетов.
Отличие АГС‑17 от других гранатометов
Кратко сопоставим АГС-17 с близкими по назначению системами.
АГС‑17 — АГС‑30
АГС‑30 легче, удобнее в переноске и развертывании, он использует обновленные станину и боеприпасы (в том числе ВОГ‑30). АГС‑17 — более массовая и привычная система с широким спектром эксплуатации.
АГС‑17 — «Балкан»
АГС-40 «Балкан» под 40‑мм выстрел обеспечивает больший осколочный эффект, но он тяжелее и не так распространен. АГС‑17 на его фоне выигрывает за счет доступности и ремонтопригодности.
АГС‑17 — Mk 19
Mk 19 мощнее по боеприпасу и дальности, но существенно тяжелее и чаще ставится на технику. АГС‑17 легче и мобильнее для пешего расчета.
Применение гранатомета в боевых действиях
Ниже приведены примеры конфликтов с участием АГС-17.
1. Афганистан (1979—1989) — огневая поддержка на горных направлениях.
2. Чеченские кампании — оборона опорных пунктов, засады, блок‑посты.
3. Ближний Восток и Северная Африка — эпизодическое применение в городских боях и на технике.
4. Современные локальные конфликты — установка на бронеавтомобилях, катерах и стационарных позициях.
Интересные факты о гранатомете АГС‑17
Собрали некоторые необычные факты о гранатомете.
1. АГС‑17 широко применялся как на треногах, так и в корабельных установках.
2. Прицел ПАГ‑17 имеет кратность 2,7.
3. Коробка с лентой на 29 выстрелов весит около 14,5 кг.