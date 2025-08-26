Программа «Активное долголетие» охватила свыше 5 тысяч жителей Калмыкии

Более 5 тыс. жителей Калмыкии старшего поколения приняли участие в программе «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости республики.
Благодаря программе пожилые люди могут улучшить свое здоровье с помощью лечебной физкультуры, скандинавской ходьбы, плавания и других видов спорта. Также для участников проводят курсы компьютерной грамотности, организуют клубы по интересам и творческие мастер-классы, кружки декоративно-прикладного искусства, пения и театрального искусства.
Чтобы попасть в программу «Активное долголетие», жителям Элисты нужно обратиться в Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения, который находится на улице Номто Очирова, 25, либо по телефону: 8 (84722) 5−01−05. Остальные могут узнать информацию в территориальных комплексных центрах по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.