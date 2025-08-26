Свободные места в детских садах распределят в Самаре 29 августа

В пятницу, 29 августа, в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детских садах на 2025−2026 учебный год. Об этом сообщили в городской администрации.
«Родителям стоит проверить указанные в заявлении данные на портале образовательных услуг. Если обнаружатся неточности или утратившие силу сведения, нужно обратиться в МФЦ», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, свободные места распределяют в автоматизированном порядке на основании разных критериев. К ним относятся наличие права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места, даты регистрации ребенка и его возраста.
Также учитываются направленность группы и желаемая дата зачисления. О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты МОО, а электронное заявление перейдет в статус «Направлен». После получения извещения о предоставленном месте в течение 10 рабочих дней необходимо письменно подтвердить свое согласие или несогласие.