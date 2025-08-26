Ричмонд
В Нижнем Новгороде скончалась профессор ПИМУ Ирина Вазина

Ей было 93 года.

Источник: ПИМУ

В Нижнем Новгороде на 93-ем году жизни скончалась доктор медицинских наук, профессор Ирина Вазина. Ее запомнят как организатора первой в городе научной лаборатории гистохимии, преобразованной впоследствии в научную лабораторию патоморфологии и электронной микроскопии ПИМУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Ирина Вазина занималась изучением механизмов развития осложнений у пациентов, получивших серьезные ожоги. Она выделила особую форму сепсиса — «ранний сепсис», развивающийся в первые 3−6 дней после ожога и отличающийся молниеносным течением и очень высокой летальностью. Она также разработала способы прогнозирования исходов течения ожоговой болезни и посмертной диагностики шока совместно с клиницистами-комбустиологами.

За время научной деятельности нижегородка стала автором девяти патентов и более 200 научных работ. Звание профессора она получила в 1999 году, а в 2006 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скончалась нижегородская заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина.