В Нижнем Новгороде скончалась профессор ПИМУ Ирина Вазина

Ирина Вазина занималась изучением механизмов развития осложнений у пациентов, получивших серьезные ожоги. Она выделила особую форму сепсиса — «ранний сепсис», развивающийся в первые 3−6 дней после ожога и отличающийся молниеносным течением и очень высокой летальностью. Она также разработала способы прогнозирования исходов течения ожоговой болезни и посмертной диагностики шока совместно с клиницистами-комбустиологами.