В Приморском районе Петербурга появилась новая общественная территория

Новое общественное пространство, созданное при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открылось на Ланской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по благоустройству.
На территории оборудовали спортивные площадки для стритбола, а также воркаут-зону, стену для скалолазания и тренажеры, рассчитанные на разные возрастные категории. Также специалисты обустроили зону отдыха со скамейками, высадили более 300 деревьев и кустарников, разбили цветники.
Всего в этом году в Северной столице планируют благоустроить свыше 50 территорий. В частности, обновление затронет сквер на улице Зеленой набережная, пляж «Детский» в поселке Ушково и Деминский сад.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.