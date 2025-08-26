В лесах Иркутской области начался самый богатый грибной сезон

В Приангарье наступил самый долгожданный для грибников период — третий, или основной, сезон сбора лесных даров, который традиционно приходится на вторую половину августа и сентябрь. По мнению ученых, если погода не подведет, сибиряков может ждать обильный урожай.
Как ранее объяснил КП-Иркутск профессор ИГУ Аркадий Матвеев, для роста грибов идеально сочетание нескольких дождливых дней, которые сменяются теплой погодой. Специалист советует отправляться в лес спустя 2−3 дня после окончания дождей.
— Если затянуть с походом, то вместо вас грибы с удовольствием отведают насекомые. Важно помнить: грибы с плесенью или гнилью есть категорически нельзя. Такой «деликатес» может привести на больничную койку, — предупредил профессор.
Сейчас в лесах региона вовсю растут маслята и грузди. А с наступлением прохладных августовских ночей активнее начинают появляться и любимые многими рыжики. Подробнее о том, где собирать грибы в Иркутске в 2025 году.
