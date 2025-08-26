В минприроды прокомментировали жалобы омичей на вонь в городе

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина прокомментировала жалобы омичей на вонь в воздухе.
Напомним, сообщения поступают со всех концов города. Омичи жалуются, что амбре, похожее на запах газа, чувствовалось в воздухе 23, 24 августа и сегодня утром.
Обсуждалась данная тема и на странице во «ВКонтакте» губернатора Омской области Виталия Хоценко. В частности, омичка Анастасия пожаловалась, что примерно с 3 часов ночи 23 августа и до 3 часов ночи 24 августа сильный запах чувствовался в районе ТЦ «Фестиваль»—улица Поворотная на Левом берегу.
Ответила на обращение профильный министр Татьяна Хавронина.
«Я понимаю вашу обеспокоенность, и мы ежедневно работаем над улучшением качества воздуха. Особое внимание уделяем работе с предприятиями по установлению дополнительных, наиболее эффективных фильтров, выведению из эксплуатации устаревших мощностей, учету и снижению количества выбросов. Проект “Чистый воздух” — долгосрочный. Благодаря его реализации на территории Омской области ежегодно отмечается снижение количества выбросов», — отметила министр.
Также Татьяна Хавронина посоветовала омичам направлять жалобы на выбросы в центр экологического мониторинга по телефону 8−923−685−56−31.