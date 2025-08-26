В минприроды прокомментировали жалобы омичей на вонь в городе

Обсуждалась данная тема и на странице во «ВКонтакте» губернатора Омской области Виталия Хоценко. В частности, омичка Анастасия пожаловалась, что примерно с 3 часов ночи 23 августа и до 3 часов ночи 24 августа сильный запах чувствовался в районе ТЦ «Фестиваль»—улица Поворотная на Левом берегу.