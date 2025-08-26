Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль «Честный знак»

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии «Ростеха». Ее цель — противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп.