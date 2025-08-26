Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль «Честный знак»

Аптеки обяжут использовать модуль «Честный знак» с 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки «Честный знак», сообщили в Росздравнадзоре.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о введении с 1 сентября 2025 года обязательного требования по использованию локального офлайн-модуля системы маркировки “Честный знак” всеми аптечными организациями при реализации лекарственных препаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что новое требование вводится в соответствии с постановлением правительства РФ, которое предусматривает поэтапное внедрение механизма бесперебойной продажи маркированных товаров и лекарственных средств. Локальный модуль представляет собой бесплатное программное обеспечение, доступное для самостоятельной установки всеми аптечными организациями.

«При наличии устойчивого интернет-соединения проверка кодов маркировки осуществляется в онлайн-режиме. При любом случае отсутствия ответа в онлайн-режиме, дольше 1,5 секунд или если нет интернета, проверка пройдет офлайн, автоматически. Информация о проданных препаратах сохраняется на фискальном накопителе и автоматически передается в систему маркировки после восстановления соединения», — пояснили в ведомстве.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии «Ростеха». Ее цель — противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп.

На сегодняшний день маркировка в обязательной или пилотной форме распространяется на 47 категорий товаров, включая фармацевтику и медицинские изделия, пищевые и акцизные товары, а также легкую промышленность. Она реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. Всего данная система охватывает 20% несырьевого ВВП России.