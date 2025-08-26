Из Петербурга в Сочи запустят дополнительный поезд этой осенью

Так, уже в сентябре начнет курсировать соответствующий поезд № 481/482, отправление будет через день составом из купейных и плацкартных вагонов:
- из Петербурга с 6 по 26 сентября в 23:30 (кроме 20 и 22 сентября);
- со станции Имеретинский Курорт с 10 по 30 сентября в 01:04 (кроме 24 и 26 сентября).
Для пассажиров предусмотрены остановки, в частности, в Туле, Ельце, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи.
В РЖД также сообщили о продлении двух поездов южного направления:
№ 234/233 Новороссийск — Москва — до конца сентября;
№ 122/121 Новороссийск — Санкт-Петербург — до середины октября.
Кроме того, предстоящей осенью вдвое возрастет количество скоростных поездов «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом.