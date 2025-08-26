Ричмонд
Из Петербурга в Сочи запустят дополнительный поезд этой осенью

Дополнительный поезд на маршрут Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт запустят предстоящей осенью. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в телеграм-канале РЖД.

Источник: ОАО «РЖД»

Так, уже в сентябре начнет курсировать соответствующий поезд № 481/482, отправление будет через день составом из купейных и плацкартных вагонов:

  • из Петербурга с 6 по 26 сентября в 23:30 (кроме 20 и 22 сентября);
  • со станции Имеретинский Курорт с 10 по 30 сентября в 01:04 (кроме 24 и 26 сентября).

Для пассажиров предусмотрены остановки, в частности, в Туле, Ельце, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи.

В РЖД также сообщили о продлении двух поездов южного направления:

№ 234/233 Новороссийск — Москва — до конца сентября;

№ 122/121 Новороссийск — Санкт-Петербург — до середины октября.

Кроме того, предстоящей осенью вдвое возрастет количество скоростных поездов «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом.