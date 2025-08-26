Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость подготовки программы мелиорации в Херсонской области, чтобы повысить урожайность в регионе, несмотря на засушливый климат.
Путин во вторник принял с докладом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В ходе встречи глава региона доложил президенту о ситуации в сфере сельского хозяйства, отметив падение объемов урожая с гектара в связи с жарой.
«Сколько там? Под сорок градусов было?» — уточнил президент.
Сальдо подтвердил, отметив, что такие высокие температуры совпали с ветром, это привело к высушиванию, что в свою очередь и стало причиной падения урожайности. Но проблему могла бы решить работа над мелиорацией в области, сказал он.
«Программу надо сделать отдельную», — отметил Путин, комментируя доклад губернатора.