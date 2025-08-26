В парке им. Гагарина в Симферополе начала цвести лагерстремия, известная как индийская сирень, сообщает пресс-служба «Парки столицы».
Первые кустарники этого растения были высажены год назад.
Розовые соцветия лагерстремии выделяются изящными цветками с тонкой кружевной каймой лепестков и золотистыми тычинками. Эта культура считается одним из самых красивоцветущих кустарников в мире.
Родом лагерстремия из Китая, широко распространена в Индии и странах Востока. При этом индийская сирень отличается неприхотливость, а также устойчива к болезням и засухе.
Ранее мы писали, что в Ботаническом саду КФУ начали цвести гортензии. В коллекции сада представлены различные сорта двух видов гортензий — метельчатой и древовидной. Различить один сорт от другого довольно легко: важно посмотреть на форму соцветия.