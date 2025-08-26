Трудовые льготы для предпенсионеров: какие доступны в Татарстане

Работодатель не имеет права уволить предпенсионера без соответствующего разрешения профсоюза или трудовой инспекции, даже в ситуации, когда компания сокращает штат. Если данное правило будет нарушено, сотрудник имеет право подать в суд и требовать восстановления на рабочем месте, а также выплаты компенсации.