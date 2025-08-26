В Новосибирске продали конфискованный Mercedes кардиохирурга, осужденного за мошенничество

Евгений Покушалов был задержан в 2019 году по делу о мошенничестве при госзакупках на сумму 1,3 млрд рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штрафа 400 тыс. рублей. Помимо автомобилей, конфискованы квартиры в Новосибирске и две апартаменты в Нью-Йорке общей стоимостью около 123 млн рублей.