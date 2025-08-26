В Новосибирске продали конфискованный Mercedes кардиохирурга, осужденного за мошенничество

Mercedes-Benz S 500 4Matic 2015 года, ранее принадлежал известному кардиохирургу Евгению Покушалову, осужденному за финансовые махинации.
Торги по продаже конфискованного имущества врача прошли при участии Территориального управления Росимущества по Новосибирской области. Машину продали за 4,3 млн рублей, хотя стартовая цена составляла 2,4 млн рублей, пишет Прецедент-Новосибирск.
Ранее в начале августа с аукциона ушел белый Mercedes-Benz GL 500, принадлежавший супруге Покушалова. Всё имущество семьи было изъято по решению Советского районного суда и передано в федеральную собственность.
Евгений Покушалов был задержан в 2019 году по делу о мошенничестве при госзакупках на сумму 1,3 млрд рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штрафа 400 тыс. рублей. Помимо автомобилей, конфискованы квартиры в Новосибирске и две апартаменты в Нью-Йорке общей стоимостью около 123 млн рублей.