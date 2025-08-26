В ЛЭТИ запустят лабораторию для подготовки кадров в промышленной автоматизации

«Очень здорово, когда создаются такие лаборатории, которые позволяют студентам получать профессиональные компетенции при работе с современным оборудованием. Я всегда говорю: когда студент учится и видит на оборудовании название определенной фирмы, потом, придя в реальную компанию к работодателю и решая практические задачи, он сразу вспоминает тот первый опыт и знания, которые он получил во время своего обучения», — привели в пресс-службе слова проректора по учебной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергея Галунина.