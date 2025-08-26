Стоимость питания в школах останется на уровне прошлого года

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Стоимость питания в школах с 1 сентября останется на уровне прошлого года, сообщила во время пресс-конференции начальник отдела по организации питания Академии образования Минобра Люция Михальчук, передает Sputnik.
Она обратила внимание на то, что денежные нормы расходов на питание утверждены постановлением Совмина от 27 апреля 2013-го № 317. Изменения в документ вносят каждый квартал.
«На сегодня стоимость питания остается пока такой, какая была в прошлом учебном году. Дальнейшие изменения согласовываются с Советом Министров», — добавила Михальчук.
Она уточнила, что кардинальных изменений в 2025-м в организации школьного питания не предполагается.
Можно ли отказаться от питания
Отвечая на вопрос, можно ли отказаться от питания в школе, начальник отдела по организации питания ответила утвердительно.
Она напомнила, что обязательность школьного питания не установлена нормативными актами.
«У детей и родителей есть право отказаться от питания. Каких-то документов не требуется, достаточно устного обращения к руководству учреждения образования о том, что ребенок в школе не будет питаться», — пояснила Михальчук.
Она подчеркнула, что ответственность за здоровье детей в первую очередь лежит на родителях. Важно, чтобы ребенок питался сбалансировано. По словам Михальчук, в школах питание сбалансированное и соответствует энергозатратам детей.