Выставка «АЗовАрт» открылась в городе Азове Ростовской области

Открытие ежегодной выставки «АЗовАрт» прошло 22 августа в городе Азове. Участники программы «Пушкинская карта», которая с 2025 года реализуется по нацпроекту «Семья», могут посетить экспозицию бесплатно, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
На выставке представлены работы около 40 художников и фотографов. Они знакомят зрителей с историей России и города Азова, его окрестностями и достопримечательностями.
Выставка проходит в выставочном зале «Меценат» Азовского музея-заповедника до 13 сентября. Мероприятие будет интересно как специалистам, историкам, журналистам, художникам и искусствоведам, так и любителям изобразительного искусства, жителям города Азова и его гостям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.