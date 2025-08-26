Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области.
Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление — это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры.
«Инфраструктуру тоже нельзя забывать — дороги и прочее», — обратил внимание Путин.