Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области

Путин призвал Сальдо развивать дорожную инфраструктуру в Херсонской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области.

Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление — это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры.

«Инфраструктуру тоже нельзя забывать — дороги и прочее», — обратил внимание Путин.