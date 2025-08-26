Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области

Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление — это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры.