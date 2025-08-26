«Отправьте своего внука или ребеночка в детский сад за тридевять земель!» Лукашенко недоволен бездумным закрытием школ и детсадов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал закрытие школ и детских садов в сельской местности, сообщила пресс-служба президента.
На совещании глава страны обратил внимание на проблемные вопросы в организации жизни на селе, сказав следовать интересам людей при оптимизации различных социальных объектов. Лукашенко указал, что в СМИ и соцсетях систематически появляются жалобы белорусов из-за закрытия ФАПов, детсадов, почтовых отделений, банков, школ и других соцобъектов.
— Я не говорю, что они везде должны быть. Лучше затратить деньги и подвезти детей в соседнюю школу, где нормальное образование. Но бездумно не надо закрывать, — подчеркнул он.
В целом, глава республики потребовал разумного подхода к оптимизации социально значимых объектов, исходя из интересов жителей. Здесь же Лукашенко вспомнил, как поручал разобраться с закрытием детского сада в одном из регионов, куда ходило мало детей. и чиновники сказали, что за 7 — 10 километров есть детский сад.
— Трех-, четырехлетних детишек доярка повезет за 7 — 10 километров в детский сад? Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка четырехлетнего в этот детский сад за тридевять земель! Чудеса! — прокомментировал белорусский президент.
А резюмируя, сказал, что все проблемы обеспечения жизни людей на селе должны быть решены.
Кроме того, Александр Лукашенко недоволен слишком высокой зарплатой у руководства Белкоопсоюза: «В 1,5 раза больше, чем у министров».
Также глава Беларуси дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок: «1 января».