Звезды «Новой волны» по приглашению мэра Казани посетили музыкальную школу № 1 им. Чайковского и презентовали арт-объект фестиваля

Сегодня Детскую музыкальную школу № 1 им. П. И. Чайковского в Казани посетили мэр города Ильсур Метшин, народный артист РФ Игорь Крутой, композитор, народный артист РФ Игорь Матвиенко и российский музыкант Игорь Николаев. В ходе визита гости презентовали барельеф фестиваля «Новая волна», который в будущем украсит Кремлевскую набережную.
Почетные гости ознакомились с жизнью и историей старейшей музыкальной школы города, а также пообщались с юными талантами. Экскурсию по школе для гостей провел начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.
Детская музыкальная школа № 1, основанная в 1932 году, является одним из старейших учебных заведений города и региона. За свою историю она внесла огромный вклад в развитие детского музыкального образования Татарстана, выпустив тысячи талантливых музыкантов. Среди ее знаменитых выпускников — София Губайдулина, Рустем Яхин и многие другие выдающиеся деятели искусства.
Сегодня в школе обучается 451 учащийся на фортепианном, духовом, хоровом и других отделениях. Здание школы, построенное в 1905 году, имеет площадь 1266,8 кв.м. Во время осмотра школы гости посетили классы баяна, фортепиано, а также хоровое отделение, где проходило занятие у коллектива капеллы им. Дмитрия Железнова.
В одном из фортепианных классов 10-летний музыкант Кирилл Топленков исполнил собственное произведение. «Я играл свое сочинение “Неотправленное письмо”. С детства играю. Мне очень нравится, хочу стать музыкантом», — поделился юный пианист.
Также гости посетили музей школы, где собрана 90-летняя история школы, а среди наиболее ценных экспонатов — футляр для виолончели основателя школы Рувима Полякова и рояль, на котором играл Сергей Рахманинов во время своего визита в Казань. Игорь Николаев, Игорь Крутой и Игорь Матвиенко оставили свое автографы на пластинке.
Игорь Николаев высоко оценил уровень подготовки юных музыкантов, назвав школу настоящей кузницей будущих артистов. «Каждый ребенок мечтал бы учиться в такой школе, в такой комфортной и вдохновляющей обстановке. Я советую всем посетить музей этой школы. И я думаю, родителям приятно приводить сюда своих детей. Школа — это знания, и видно, что руководство вкладывает сюда не только деньги, но и сердце. Мы прошлись по всем классам, послушали хоровой класс, выступление местного композитора, это очень впечатляет», — отметил Игорь Николаев.
В завершение визита гости презентовали барельеф «Новой волны», созданный лауреатами конкурса. 13 финалистов конкурса вылепили из пластилина небольшие элементы для единого панно с логотипом «Новой волны — 2025». Этот уникальный арт-объект в скором времени украсит Кремлевскую набережную, став еще одним символом творческого потенциала Казани.
«Символично, что мы находимся в стенах первой музыкальной школы, которая дала миру столько выдающихся музыкантов. Мы продолжаем традицию “Новой волны” и планируем создать арт-объект на Кремлевской набережной, который станет символом того, что новые звезды в различных видах искусства будут зажигаться именно здесь. Моя мечта — чтобы волна творчества и искусства сияла вечно, обретая здесь в Казани свою постоянную прописку. Спасибо всем за этот замечательный праздник», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.